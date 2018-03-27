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العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:17 م
العصار مع وزيري التموين
العصار مع وزيري التموين والاستثمار
كريم الخطيب
شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة "سكاي كريسنت" للتجارة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "العصار" أنه بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على قيام شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى باستلام 500 طن من الزيت الخام شهريًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحيث يقوم "مصنع 18 الحربى" بتكرير وتعبئة الكمية المخصصة طبقًا للمواصفات القياسية للزيت المصري في عبوات سعة واحد لتر وتوريدها للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة عبوات زجاجات الزيت تحت علامة تجارية تحمل اسم "الطيباني للإنتاج الحربي".

وأكد أن الوزارة تستهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير إحدى السلع الأساسية للمواطنين، مشيدة بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين وإحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذا المشروع الذي يعود بالنفع على المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم لأحد السلع الهامة مثل زيت الطعام وبما يعظم العائد من الاستثمارات.

وأوضح وزير التموين أهمية توقيع هذا البروتوكول لتحقيق سياسة الوزارة في مجال توفير المنتجات والسلع الغذائية وطرحها في منافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.
العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎
العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎
العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

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