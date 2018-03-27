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أخبار البلد

حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:14 م
حسن شحاته
حسن شحاته
كريم ناصر ايه التيجى محمد الزغبى
أدلى حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بصوته في لجنة مدرسة الزهراء الإعدادية للبنات بالجيزة.

وأكد شحاتة ضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، فهم يثبتون للعالم أن شعب مصر شعب واعٍ وقادر على الاختيار، ومساندة الرئيس، وأكد أن مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور
حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور

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