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محافظات

جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:23 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
شمس يونس
في يومها الثاني شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر، إقبالا من قبل المواطنين والأهالي الذين فضلوا الخروج في اليوم الثاني تفاديا لزحام اللجان في اليوم الأول.

شهدت عدة لجان بمختلف القرى والنجوع إقبالا من المواطنين في الصباح الباكر ثم تناقصت الأعداد الوافدة إلى اللجان في ساعات الظهيرة لتشهد إقبالا متفاوتا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المسائية أقبالا أكبر مع انكسار الموجة الحارة وغياب الشمس.

واستكمل محافظ الأقصر محمد بدر جولاته في مختلف ربوع محافظة الأقصر لمتابعة اللجان الانتخابية والتي بدأها أمس الاثنين بتفقد مراكز الاقتراع سواء المدارس أو الوحدات الصحية وغيرها في مدن الأقصر والبياضية وإسنا وأرمنت، حيث استأنف المحافظ جولته برفقة الأجهزة التنفيذية خارج حدود المدن الي اللجان في المناطق النائية والبعيدة والمترامية الأطراف في مختلف المدن والقرى لمتابعة مجريات العملية الانتخابية وسيرها وتوفير أي احتياجات للجان والمسئولين عنها وتذليل أية عقبات قد تواجه الناخبين.

واطمأن المحافظ خلال جولاته المكثفة التي بدأت صباح اليوم الثاني وتواصلت لعدة ساعات على توافر كافة المتطلبات داخل اللجان وتواجد الموظفين والمشرفين وانتظام عمليات الإدلاء بالأصوات داخل كافة اللجان التي قام بتفقدها، وخلال جولات المحافظ استقبله الأهالي والمواطنون بالحفاوة والترحاب وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه معبرين عن سعادتهم بالمشهد الانتخابي في محافظة الأقصر.

يأتي ذلك فيما واصلت غرفة عمليات متابعة الانتخابات بمحافظة الأقصر أعمالها والتي بدأتها منذ صباح اليوم الأول للانتخابات، حيث اطمأن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر والمشرف على غرفة العمليات على انتظام عمل كافة اللجان، وبدء فتحها أمام المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في مواعيدها المقررة وتوافر الأحبار والأوراق وعمليات التأمين والحراسة وكافة ما يتعلق بمجريات سير العملية الانتخابية بمحافظة الأقصر.

وأكد سكرتير عام محافظة الاقصر أن الغرفة لم ترصد اية عقبات أو انتهاكات تذكر، مشيرا الى حرص وتعاون كافة الجهات المعنية بالمحافظة والمشاركة في الغرفة على خلق جو انتخابي أمن في ظل المناخ الديمقراطي التي تشهده جمهورية مصر العربية.
جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور
جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور
جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور
جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور
جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

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