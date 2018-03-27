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رياضة

أنطاليا سبور التركي يخاطب الأسيوطي لضم نجمه مقابل 400 ألف دولار

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:16 م
صدى البلد
ا ش ا
تلقى نادي الأسيوطي سبورت، اليوم الثلاثاء، عرضا رسميا من نادي أنطاليا سبور التركي، لضم مهاجم الفريق عمر بسام.
وأصدر نادي الأسيوطي بيانا رسميا، أكد فيه أن النادي التركي يرغب في الحصول على خدمات عمر بسام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 400 ألف يورو.

ومن المقرر أن يدرس مجلس إدارة الأسيوطي، عرض النادي التركي، خلال اجتماعه غدا الأربعاء، للرد على أنطاليا سبور سواء بالموافقة على العرض أو رفضه.

يذكر أن أنطاليا سبور يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري التركي، ويضم بين صفوفه اللاعب الفرنسي سمير نصري.

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