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محافظات

محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:17 م
محافظ الشرقية ونائب
محافظ الشرقية ونائب يتفقدان عدد من اللجان
محمد الطحاوي
قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية يرافقه الدكتور طلعت السويدي نائب مركز ومدينة ديرب نجم بتفقد اللجنة الإنتخابية بمدرسة الدكتور محمد ربيع فلاح الثانوية بنات بديرب نجم واطمئن المحافظ على الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين وقام بمصافحة عدد من الناخبنين بمحيط اللجان مشيدًا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن وإستقراره .

كما قام المحافظ بتفقد لجنة مجمع مدارس الشهيد العميد وائل عماد رجب الإبتدائي ليؤكد المحافظ أن اليوم هو عرس بكل ماتحمله الكلمة يجسد فرح المواطنين بوطنهم العظيم بنزولهم ومشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم لإختيار رئيس الجمهورية.

وقال : اليوم يسجل الناخبون ملحمة في حب الوطن لتوافدهم على اللجان منذ الصباح الباكر ليؤكد حرصهم على نجاح الإنتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تثبت للعالم أن شعب مصر لديه من الحرية والديموقراطية أن يختار رئيسه .

محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور
محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور
محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور
محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور
محافظ الشرقية ونائب برلمانى يتفقدان عددا من اللجان بـ"ديرب نجم".. صور

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