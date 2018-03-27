الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

أصرت السيدة العجوز التي تخطي عمرها الـ80 عاما على الحضور إلى لجنتها الانتخابية للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية والمشاركة برأيها في تحديد مستقبل مصر، بمدرسة الطبري الاعدادية بدائرة مصر الجديدة، وذلك رغم صعوبة نزولها من منزلها نظرا لحالتها الصحية.



ولجأت الحاجة "نجاح" للتواصل مع شرطة النجدة هاتفيا لطلب سيارة تقوم بتوصيلها إلي اللجنة بمدرسة الطبري الاعدادية وعلى الفور حضرت السيارة من قسم أول مصر الجديدة لتوصيلها حتى باب المدرسة بينما قامت قوات التأمين بالمدرسة بحملها حتي اللجنة وأدلت بصوتها وكانت السيارة في انتظارها حتى انتهت من التصويت واعادتها للمنزل مرة أخرى.



ووجهت السيدة العجوز الشكر لرجال الشرطة المصرية على ما قدموه وعدم تأخرهم عن تقديم المساعدة لها، مشددة على جميع المصريين النزول والمشاركة في الانتخابات لأهميتها في رسم مستقبل مصر وصنع تاريخها.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.