ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:22 م
صدى البلد
نهلة الشربينى _عدسة :ابانوب نبيل - مصطفى محمد
أصرت السيدة العجوز التي تخطي عمرها الـ80 عاما على الحضور إلى لجنتها الانتخابية للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية والمشاركة برأيها في تحديد مستقبل مصر، بمدرسة الطبري الاعدادية بدائرة مصر الجديدة، وذلك رغم صعوبة نزولها من منزلها نظرا لحالتها الصحية.

ولجأت الحاجة "نجاح" للتواصل مع شرطة النجدة هاتفيا لطلب سيارة تقوم بتوصيلها إلي اللجنة بمدرسة الطبري الاعدادية وعلى الفور حضرت السيارة من قسم أول مصر الجديدة لتوصيلها حتى باب المدرسة بينما قامت قوات التأمين بالمدرسة بحملها حتي اللجنة وأدلت بصوتها وكانت السيارة في انتظارها حتى انتهت من التصويت واعادتها للمنزل مرة أخرى.

ووجهت السيدة العجوز الشكر لرجال الشرطة المصرية على ما قدموه وعدم تأخرهم عن تقديم المساعدة لها، مشددة على جميع المصريين النزول والمشاركة في الانتخابات لأهميتها في رسم مستقبل مصر وصنع تاريخها.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور
الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

صلاح يشارك كريستيانو وأجويرو فى الدعاية لملف تنظيم المغرب للمونديال

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفريق "مارادونا" الإماراتي والقنوات الناقلة

مسئول روسي يركع على ركبتيه طالبا السماح بعد كارثة حريق كيميروفو

شريف فؤاد يعلن عن تفاصيل مدينة الاهلى الرياضية الجديدة .. فيديو

منتخب مصر يرفض إنقاذ نجمه من مأزق امتحانات كلية التجارة

هل شرب المواد الغازية قبل الصلاة يبطل الوضوء؟..الإفتاء تجيب

محمد صبحي: السيسي يلتزم بكلمته ومن حقنا يستمر لفترة ثانية..فيديو

خالد بن سلمان: إيران حاولت قتل "الجبير" في واشنطن

شاهد.. هدف رائع لمحمد صلاح وعمره 12 عاما أثناء مشاركته في إحدى الدورات

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للشباب حول المشاركة في انتخابات الرئاسة

المتحدث باسم الأهلي يكشف تفاصيل رحلة «الخطيب» العلاجية

المتحدث الرسمى للنادى الأهلى : عقد الرعاية الجديد سيتجاوز نصف المليار جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

شاهد.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

زاهي حواس يدلي بصوته ويحث المصريين على المشاركة.. فيديو وصور

فيديو

يسرا: «لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا».. فيديو
شاهد.. رقص سيدات الفيوم أمام لجان الانتخابات
شاهد.. والدة الشهيد محمد وهبة: «أولادنا استشهدوا عشان البلد.. واللي مينزلش ينتخب يبقى بيفرط في دمهم»
شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»
«القومى لحقوق الإنسان»: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون معوقات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟