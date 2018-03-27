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محافظات

العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:16 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
همت الحسينى
شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء توافد عدد من العاملين بمديرية الصحة سواء من الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني.

فيما حرصت الممرضات على الوقوف بالبالطو الابيض امام اللجان الانتخابية اثناء ادلائهن باصواتهن وكذا الاطباء. 

وانطلقت صباح أمس، أول أيام انتخابات الرئاسة ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨، من شهر مارس الجاري، كموعد لإقتراع الناخبين بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها كلا المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسي مصطفي موسي

العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور
العاملون بـ"صحة الدقهلية" يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..صور

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