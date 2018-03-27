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أخبار البلد

مسن يدلي بصوته في المرج: مش قادر امشي ونزلت علشان اشارك.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:20 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2018
رامي المهدي
ادلي رجل مسن بصوته في منطقة المرج في اليوم الثاني لإنتخابات الرئاسة، قائلا انه جاء اليوم من اجل التصويت رغم انه لا يستطيع السير علي قدمه مطالبا الشباب بالمشاركة في الانتخابات.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
مسن يدلي بصوته في المرج: مش قادر امشي ونزلت علشان اشارك.. صور
مسن يدلي بصوته في المرج: مش قادر امشي ونزلت علشان اشارك.. صور
مسن يدلي بصوته في المرج: مش قادر امشي ونزلت علشان اشارك.. صور

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