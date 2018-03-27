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أخبار البلد

توافد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الاقتراع بالقليوبية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:17 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، إقبالا كثيفا على مقرات اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من افتتاح اللجان وحتى الآن.

وتوجه الرجال والسيدات كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة لمقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وعبر السيدات عن فرحتهن بالزغاريد أمام اللجان الانتخابية والبعض الآخر برفع الأعلام المصرية.

ودعا كبار السن الشباب للنزول من أجل مصر حتى يرى العالم أن مصر لا يمكن أن يسقطها أحد مهما مرت العصور والأزمنة، فستظل مصر قوية برجالها وشبابها وسيداتها المناضلات.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
توافد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الاقتراع بالقليوبية
توافد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على لجان الاقتراع بالقليوبية

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