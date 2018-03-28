استوحي تسريحة شعرك القصير على طريقة الفنانة شيرين عبد الوهاب

هل أنت من محبى الشعر القصير وتفضلين تلك الإطلالة فلما لا تفكرى مع اقتراب فصل الصيف التجديد فى إطلالتك واعتماد أكثر من تسريحة للشعر القصير لإظهار ملامحك..





إليك أجمل تسريحات الفنانة شيرين والتى تفضل دائما اعتماد إطلالتها للشعر القصير بتسريحاته متنوعة متوسطة الطول وقصيرة استوحى منها ما يناسبك لإطلالة مختلفة تبهر من حولك خلال فصل الصيف..



