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حوادث

إصابة شخص في انقلاب سيارة وسقوط أخرى من أعلى «دائري المريوطية»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:25 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
أحمد مهدي
أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل "جامبو" وسقوط أخرى من أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل "جامبو"، وانقلاب أحدهما وسقوط الأخرى من أعلى الطريق الدائري، وبإخطار اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بانتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث وسرعة رفع السيارتين. 

وتبين أنه أثناء سير السيارة الثانية على الطريق المشار إليه بمنطقة وصلة المريوطية في القادم من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي إلي المنيب، وتجاوزه للسيارة الأولى اصطدم بها من الخلف، ما أدى إلى انقلابها وسقوط الأخرى إلى أسفل الطريق.

ونجم عن الحادث تلفيات بالسيارتين وإصابة شخص وتم نقل عبر إسعاف الطريق، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

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