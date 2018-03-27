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برلمان

جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:15 م
صدى البلد
سارة يسن
تفقد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم عددا من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على آخر المستجدات في أعداد الناخبين.

وأكد "آدم" في بيان له أن العملية الانتخابية في محافظة الوادي الجديد تسير بشكل أكثر من رائع، وسط حضور كثيف ومشاركة حاشدة من الأهالى.

وبدأ حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد منذ الصباح الباكر من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018، بحشد الناخبين إلى لجان الانتخاب، بالإضافة إلى متابعة العملية الانتخابية والعمل على تسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

وطالب ضرورة الحشود أمام اللجان فى طوابير للتصويت فى الانتخابات، باعتبار ذلك واجب وطنى والظهور بصورة مشرفة أمام العالم.


جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور
جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور
جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور
جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور
جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور
جولات تفقدية لنائب الوادي الجديد لمتابعة سير العملية الانتخابية ..صور

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