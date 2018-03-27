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أخبار البلد

إقبال كثيف على لجان مدرسة طه حسين في صفط اللبن

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:19 م
مدرسة طه حسين في
مدرسة طه حسين في صفط اللبن
مــحـــمــــد مــجــــــدي - جمال الشرقاوي
تزايد أعداد الناخبين مع ظهيرة اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية؛ فشهدت لجان مدرسة طه حسين الابتدائية بصفط اللبن، إقبالا كثيفا للناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم حرارة الشمس.

واستعان المواطنون بعدد من الشباب المتطوعين لمعرفة أماكن لجانهم من خلال الرقم القومي عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات.

وتصدر المشهد كبار السن الذين حثوا الشباب على الدفاع عن وطنهم بالنزول إلى الانتخابات وعدم السماح للمخربين باختطاف مصر.
إقبال كثيف على لجان مدرسة طه حسين في صفط اللبن
إقبال كثيف على لجان مدرسة طه حسين في صفط اللبن
إقبال كثيف على لجان مدرسة طه حسين في صفط اللبن

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