تعرف على قائمة اللاعبين السوبر المشاركين مع مارادونا ضد الأهلى

تتجه أنظار عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى استاد الفجيرة اليوم، الثلاثاء، من أجل متابعة مواجهة الفريق الودية أمام نادى الفجيرة الإماراتى بمناسبة احتفال النادى الإماراتى باليوبيل الذهبى، بعد تعديل موعد المباراة حتى لا تتعارض مع موعد مباراة مصر واليونان.



ومن المنتظر أن يقوم حسام البدرى بتجربة عدد من اللاعبين خلال مواجهة الفجيرة فى ظل رغبته على تجهيز جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة المهمة.



وفى المقابل، يدخل الفجيرة بقيادة مديره الفنى النجم الكبير دييجو مارادونا المباراة باحثا عن الفوز فى ظل رغبته على تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن المواجهة تقام على ملعبه واحتفال خاص بالنادى.



واستعان فريق الفجيرة الإماراتي بمجموعة من أفضل اللاعبين للمشاركة معه فى لقاء اليوم أمام الأهلى مثل عمر عبد الرحمن عموري، نجم العين الإماراتي، وعلي مبخوت، نجم نادي الجزيرة، وياسر القحطاني، نجم الهلال السعودي، واستانلي، لاعب القادسية السعودي، وإبراهيم دياكيه، لاعب العين، وحارس الأهلي الإماراتي ماجد ناصر.

