ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على قائمة اللاعبين السوبر المشاركين مع مارادونا ضد الأهلى

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:22 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى استاد الفجيرة اليوم، الثلاثاء، من أجل متابعة مواجهة الفريق الودية أمام نادى الفجيرة الإماراتى بمناسبة احتفال النادى الإماراتى باليوبيل الذهبى، بعد تعديل موعد المباراة حتى لا تتعارض مع موعد مباراة مصر واليونان.

ومن المنتظر أن يقوم حسام البدرى بتجربة عدد من اللاعبين خلال مواجهة الفجيرة فى ظل رغبته على تجهيز جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة المهمة.

وفى المقابل، يدخل الفجيرة بقيادة مديره الفنى النجم الكبير دييجو مارادونا المباراة باحثا عن الفوز فى ظل رغبته على تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن المواجهة تقام على ملعبه واحتفال خاص بالنادى.

واستعان فريق الفجيرة الإماراتي بمجموعة من أفضل اللاعبين للمشاركة معه فى لقاء اليوم أمام الأهلى مثل عمر عبد الرحمن عموري، نجم العين الإماراتي، وعلي مبخوت، نجم نادي الجزيرة، وياسر القحطاني، نجم الهلال السعودي، واستانلي، لاعب القادسية السعودي، وإبراهيم دياكيه، لاعب العين، وحارس الأهلي الإماراتي ماجد ناصر.

موضوعات متعلقة

مارادونا يعلق على قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي

عبدالحفيظ: أتمنى انضمام "مروان والسولية" للمنتخب

عمورى ومبخوت والشلهوب يدعمون الفجيرة في مواجهة الأهلي

تعرف على الموعد المفاجئ لمباراة الأهلى أمام الفجيرة الإماراتى والقنوات الناقلة لها

الفجيرة يدعم صفوفه بنجوم العرب قبل مواجهة الأهلي

الفجيرة الإماراتي يوجه الدعوة لستانلي للمشاركة أمام الأهلي

ترشيحاتنا

شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

«كبار العلماء بالسعودية»: الجزيرة القطرية أصبحت بوقا للإرهاب

خالد الغندور : أزمة كبيرة داخل أسوار النادي الأهلي

«ميدو» يوجه رسالة مؤثرة للمقاتلين في سيناء أثناء انتخابات الرئاسة

منتخب مصر يرفض إنقاذ نجمه من مأزق امتحانات كلية التجارة

أعراض جرثومة المعدة.. لا تستهيني بها

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للشباب حول المشاركة في انتخابات الرئاسة

شاهد.. مصطفى فهمي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإمارات تشكو قطر لدى "الطيران الدولي"

الوطنية للانتخابات: إلغاء ساعة الراحة بسبب شكاوى الموظفين

حكم الشرع في الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها

ابنة عمرو دياب تشعل «السوشيال ميديا» بصورها مع صديقتها الفرنسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

شاهد.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

زاهي حواس يدلي بصوته ويحث المصريين على المشاركة.. فيديو وصور

فيديو

يسرا: «لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا».. فيديو
شاهد.. رقص سيدات الفيوم أمام لجان الانتخابات
شاهد.. والدة الشهيد محمد وهبة: «أولادنا استشهدوا عشان البلد.. واللي مينزلش ينتخب يبقى بيفرط في دمهم»
شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»
«القومى لحقوق الإنسان»: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون معوقات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟