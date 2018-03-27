علي الجفري يرد على فتوى الإخوان بتحريم المشاركة في الانتخابات

أعلن الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، رفضه التوظيف المتلاعب بأحكام الشرع في المعترك السياسي؛ معلنا رفضه فتوى تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أصدرتها جماعة الإخوان.



وقال الجفري"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ‏إن الحث على المشاركة يكون اعتبارًا للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة‏، فالحث يكون من باب حق الشهيد وحق الجندي المرابط.‬



وأضاف: "حق الشريعة السمحة علينا حفظ جانبها المصون من العبث".‬

