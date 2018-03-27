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أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ اليونان بالعيد القومي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ا ش ا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمين رئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي.

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