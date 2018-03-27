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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 27 مارس 2018 - 25 : 02 م
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أخبار البلد
الرئيس السيسي يهنئ اليونان بالعيد القومي
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:17 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
ا ش ا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمين رئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة جمهورية اليونان بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي.
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