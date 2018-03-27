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رياضة

برشلونة يستغل أزمة مورينيو مع لوك شو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:20 م
صدى البلد
نور عادل
أكدت تقارير بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه خطر فقدان لاعبه لوك شو، بعد الاهتمام الكبير الذي أبداه العملاق الكاتالوني برشلونة في خدمات اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بات برشلونة الإسباني مهتمًا بضم اللاعب الإنجليزي، وسيتقدم بعرض رسمي للاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، سعيًا منه لتعزيز خطوطه الدفاعية، مستغلًا بذلك الخلاف الكبير الذي نشب بين اللاعب ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويمر لوك شو بأزمة مع مدرب "الشياطين الحمر"، جوزيه مورينيو، بعد أن وجه له الأخير انتقادات حادة للاعب بعد مباراة برايتون في ربع نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي.

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