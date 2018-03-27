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أخبار العالم

أيرلندا ستطرد دبلوماسيا روسيا بشأن هجوم بغاز أعصاب في بريطانيا

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:20 م
وزير الخارجية الأيرلندي
وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني
رويترز
قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني اليوم الثلاثاء، إن أيرلندا ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على هجوم بغاز أعصاب في انجلترا، تلقي الحكومة البريطانية بالمسؤولية عنه على موسكو.

وأعلنت حكومات أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى خططا أمس الاثنين لطرد أكثر من مئة دبلوماسي روسي ردا على الهجوم على جاسوس روسي سابق وابنته يوم الرابع من مارس آذار. وتنفي موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال كوفيني في بيان "اجتمعت وزارة الشؤون الخارجية مع سفير روسيا الاتحادية وأبلغته بأنها ستنهي اعتماد أحد موظفيه من السلك الدبلوماسي بما يتماشى مع بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. الشخص المعني ملزم بالرحيل".

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