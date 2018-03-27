العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور

قام العاملون فى مشروع مصنع كيما أسوان الجديد بالمشاركة بالادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وسط هتافات "تحيا مصر" .



ووصل العاملون فى مشروع كيما أسوان الجديد إلى لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان، واصطفوا فى طابور الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وسط هتافات "تحيا مصر" و"عاش الرئيس السيسى".



وأكد العاملون أن نزولهم ومشاركتهم فى الإنتخابات هو من دافع وطنيتهم وواجبهم نحو مصر، مؤكدين أنهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لما حققه من إنجازات ومشروعات فتحت أبواب الرزق ومجال العمل للشباب فى مصر.