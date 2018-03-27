ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:25 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
شكرى السيد
قام العاملون فى مشروع مصنع كيما أسوان الجديد بالمشاركة بالادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وسط هتافات "تحيا مصر" .

ووصل العاملون فى مشروع كيما أسوان الجديد إلى لجنة جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسوان، واصطفوا فى طابور الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وسط هتافات "تحيا مصر" و"عاش الرئيس السيسى".

وأكد العاملون أن نزولهم ومشاركتهم فى الإنتخابات هو من دافع وطنيتهم وواجبهم نحو مصر، مؤكدين أنهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لما حققه من إنجازات ومشروعات فتحت أبواب الرزق ومجال العمل للشباب فى مصر.
العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور
العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور
العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور
العاملون بمصنع كيما الجديد يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية..صور

ترشيحاتنا

صلاح يشارك كريستيانو وأجويرو فى الدعاية لملف تنظيم المغرب للمونديال

الصحة: وفاة ناخبة بحلوان.. وعلاج 104 حالات مرضية حتى الآن

حسن شحاتة: مصر قادرة على تخطى كل الصعاب.. فيديو وصور

شاهد .. منى زكى وغادة عادل ومنة شلبي فى عيد ميلاد إنجي علي

شاهد.. النجوم بالحبر الفوسفوري بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية

الإمارات تشكو قطر لدى "الطيران الدولي"

مصدر حكومى: تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

مسئول روسي يكشف عن السبب المحتمل لحريق كيميروفو

مباراة مصر واليونان.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»

حلول سحرية وسريعة للقضاء على رائحة الفم الكريهة

وزير التعليم العالي يكشف سر اصطحابه لأحفاده خلال إدلائه بصوته في الانتخابات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولات تفقدية للمحافظ وإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع.. صور

الحاجة نجاح تتصل بـ"النجدة" لتوصيلها للجنة للإدلاء بصوتها وتحلم بلقاء السيسي.. فيديو وصور

العصار: نتعاون مع «التموين» و«الاستثمار» لتوفير الزيت للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية.. صور‎

شاهد.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

زاهي حواس يدلي بصوته ويحث المصريين على المشاركة.. فيديو وصور

فيديو

يسرا: «لازم نقف جنب مصر زي ما وقفت جنبنا».. فيديو
شاهد.. رقص سيدات الفيوم أمام لجان الانتخابات
شاهد.. والدة الشهيد محمد وهبة: «أولادنا استشهدوا عشان البلد.. واللي مينزلش ينتخب يبقى بيفرط في دمهم»
شاهد.. «مساء الخير يا ريس» تشعل حماس الناخبين بـ«سراي القبة»
«القومى لحقوق الإنسان»: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد دون معوقات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟