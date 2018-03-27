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أخبار العالم

الصندوق السيادي الروسي يدرس استثمارات في مطار فنوكوفو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:19 م
كيريل دميترييف رئيس
كيريل دميترييف رئيس صندوق السيادي الروسي
رويترز
قال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الثلاثاء إن الصندوق السيادي يدرس استثمارات في مطارات بما في ذلك مطار فنوكوفو القريب من موسكو.

كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أمس الاثنين عن خطط لشراء حصة قدرها 25 بالمئة في مطار فنوكوفو، ثالث أكبر مطار في منطقة موسكو من حيث عدد المسافرين.

وقال دميترييف إن صندوق الثروة السيادي يدرس طرحا ثانويا للأسهم في شركة دتسكي مير لبيع اللعب أو بيع حصة في الشركة إلى مستثمر استراتيجي.

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