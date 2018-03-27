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برلمان

نائب سوهاج: المشاركة بالانتخابات حتمية لمواجهة التحديات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
أحمد أيمن
أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن نسبة التصويت داخل الدائرة مقبولة حتى الآن، مضيفا :" نأمل أن تزيد اليوم وغدًا، و المشاركة أمر حتمى لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الدولة المصرية" .

وأوضح "أبو زهاد"، في تصريحات له اليوم، أن هناك العديد من الدول والمنظمات المشبوه تتمنى عزوف المصريين عن المشاركة، لكي تنفذ اجندتها، ولكن الوعي السياسي لعموم المصريين قضى على أمال هذا المنظمات الخبيثة.

وأضاف "أبو زهاد" أن الوطن يتعرض لمحاولات منظمة ومدروسة لمحاولة تفتيته وتفكيكه ليدخل فى دوامة من الصراعات التى ضربت عدد من الدول فى المنطقة.

فتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدأت أمس، الإثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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