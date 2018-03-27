انتشار مكثف لسيارات الأمن والحماية المدنية أمام لجان أبو النمرس والحوامدية.. صور

يشهد محيط اللجان الفرعية بمركزى أبو النمرس والحوامدية إجراءات امنية مشددة، من قبل أفراد الجيش والشرطة لتأمين العملية الانتخابية.



ودفع رجال الأمن بالسيارات المجهزة والمدرعات لحماية المواطنين، عوضا عن الأكمنة والحواجز الأمنية.



وتقف سيارات الصحة والاسعاف والحماية المدنية بجوار المدارس المخصصة للانتخابات الرئاسية، لتوفير الدعم الصحي والأمني، تحسبًا لوقوع أي حالات مرضية، او نشوب حرائق.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.