أهالي الشرابية ينظمون مسيرة دعم للسيسي "فيديو"

نظم أهالي الشرابية مسيرة حاشدة دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اللجان الانتخابية الرئاسية اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام الاقتراع، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مرددين هتافات دعمًا له.



وتوافد أهالي الشرابية أمام اللجان منذ فتح الأبواب صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات الرئاسية.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وتبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.



وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

