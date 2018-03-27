ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أهالي الشرابية ينظمون مسيرة دعم للسيسي "فيديو"

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:04 م
صدى البلد
نظم أهالي الشرابية مسيرة حاشدة دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اللجان الانتخابية الرئاسية اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام الاقتراع، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مرددين هتافات دعمًا له.

وتوافد أهالي الشرابية أمام اللجان منذ فتح الأبواب صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وتبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ترشيحاتنا

المتحدث باسم الأهلي يكشف تفاصيل رحلة «الخطيب» العلاجية

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج "ملعب الشريف" وتوقيع غرامة على "ltc"

العالم يتحول ضد بوتين.. أمريكا و22 دولة تطرد 130 سفيرًا روسيا.. حلفاء بريطانيا يتفاخرون: فككنا شبكات تجسس الكرملين في دولنا.. وموسكو تتوعّد بالرد

مسيرة حاشدة لمواطنى حلوان بأعلام مصر فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفريق "مارادونا" الإماراتي والقنوات الناقلة

تعرف على قائمة اللاعبين السوبر المشاركين مع مارادونا ضد الأهلى

شيرين رضا تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

ابنة عمرو دياب تشعل «السوشيال ميديا» بصورها مع صديقتها الفرنسية

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

شاهد.. احتفالات بالإسكندرية دعما للرئيس السيسي

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل إذاعة مباراة الأهلي والفجيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

شاهد.. احتفالات بالإسكندرية دعما للرئيس السيسي

قوات التأمين تنقل سيدة تعاني من عجز بالقدمين لمقرها الانتخابي.. صور

فيديو

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة
محمود الشريف: إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل .. فيديو
رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط: السماح لحاملى البطاقات المنتهية بالتصويت.. فيديو
شاهد.. احتشاد الناخبين أمام اللجان في القاهرة
«الوطنية للانتخابات» توضح طريقة تعاملها مع الشائعات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟