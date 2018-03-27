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أخبار البلد

كرنفال انتخابي أمام مجمع المدارس في دار السلام.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:11 م
صدى البلد
اسامة على
دشن أهالي منطقة دار السلام كرنفال انتخابى أمام مجمع المدارس (مدرسة جمال عبدالناصر والسلام والفاروق) وسط إقبال جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 ، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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