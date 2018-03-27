ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:58 م
صدى البلد
علا أحمد
التقط الفنان محمود الليثى، مجموعة من الصور التذكارية مع الشرطة أمام لجان الاقتراع بمساكن زينهم في السيدة زينب.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب
محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

ترشيحاتنا

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

شاهد.. هدف رائع لمحمد صلاح وعمره 12 عاما أثناء مشاركته في إحدى الدورات

توقف التصويت ساعة بلجان عابدين وقصر النيل

«الوطنية للانتخابات» تُحذر الإعلاميين: لا تهاون في تطبيق عقوبة استباق إعلان النتائج «فيديو»

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل إذاعة مباراة الأهلي والفجيرة

أحمد موسى لـ"القائم بأعمال السفير الأمريكي": "توب وبطل تلف على اللجان"..فيديو

شاهد.. أول فيديو يكشف كيفية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا

مصدر حكومى: تطبيق غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

صلاح يشارك كريستيانو وأجويرو فى الدعاية لملف تنظيم المغرب للمونديال

الكشف عن خبايا الصفقة السرية بين القذافي وساركوزي

الأزهر: يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بـ«شروط»

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

شاهد.. احتفالات بالإسكندرية دعما للرئيس السيسي

قوات التأمين تنقل سيدة تعاني من عجز بالقدمين لمقرها الانتخابي.. صور

فيديو

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة
محمود الشريف: إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل .. فيديو
رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط: السماح لحاملى البطاقات المنتهية بالتصويت.. فيديو
شاهد.. احتشاد الناخبين أمام اللجان في القاهرة
«الوطنية للانتخابات» توضح طريقة تعاملها مع الشائعات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟