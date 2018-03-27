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أخبار البلد

"جامعة الدول العربية": المصريون أثبتوا قدرتهم على اتخاذ القرار.. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:00 م
صدى البلد
آية التيجي - محمد الزغبى - عدسة/ كريم ناصر
توجه وفد من جامعة الدول العربية لمتابعة اللجان الانتخابية ومعرفة عدد المشاركين وكيفية سير العملية الانتخابية في لجان العجوزة.

وأفاد "أبو صلاح شلبي" عضو في الوفد، أن العملية الانتخابية تسير على ما يرام والشعب المصري أثبت بجدارة أنه فعال في اتخاذ القرارات الهامة.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

وحث "شلبي" المصريين مؤيدين أو معارضين المشاركة في الانتخابات الرئاسية بأن مصر فوق كل شيء.
"جامعة الدول العربية": المصريون أثبتوا قدرتهم على اتخاذ القرار.. فيديو وصور
"جامعة الدول العربية": المصريون أثبتوا قدرتهم على اتخاذ القرار.. فيديو وصور
"جامعة الدول العربية": المصريون أثبتوا قدرتهم على اتخاذ القرار.. فيديو وصور
"جامعة الدول العربية": المصريون أثبتوا قدرتهم على اتخاذ القرار.. فيديو وصور

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