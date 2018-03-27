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محافظات

توفير سيارة إسعاف لنقل ناخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:55 م
انتخابات مصر 2018
انتخابات مصر 2018
أحمد عبد العزيز
أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بالتعامل مع الشكوى الورادة لشرطة النجدة، بطلب مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير سيارة اسعاف لنقلها من مقر سكنها بمنطقة غيط الصعيدي بمحرم بك، إلى لجنة صفوت منصور بكرموز.

ووجه المحافظ الشكر لرجال النجدة لسرعة استجابتهم للشكوى واتصالهم على الفور بقسم شرطة كرموز وتوفير سيارة إسعاف ونقل المواطنة للجنتها ، كما وجه الشكر للقاضي المشرف على اللجنة لتسهيل إجراء الانتخاب للناخبة ، والتحرك فورا لسيارة الإسعاف خارج اللجنة بمصاحبة الموظفين المختصين لتسجيل البيانات وتسهيل إدلائها بصوتها بسهولة ويسر.
توفير سيارة إسعاف لنقل ناخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور
توفير سيارة إسعاف لنقل ناخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

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