"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج "ملعب الشريف" وتوقيع غرامة على "ltc"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "ملعب شريف" على "قناة l t c" لمدة شهر، لما بدر فيه من تجاوزات، وذلك عند استضافة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق أبرزها عند تحدثه عن "ابوالمعاطى زكى" بالاضافة الى التجاوزات الفجة ضد النادى الاهلى.



كما قرر المجلس احالة احمد الشريف إلى نقابته المختصة للتحقيق معه والإنذار بسحب ترخيص القناة فى حال تكرار المخالفة وتوقيع غرامة على القناة ٥٠ ألف جنيه وذلك طبقا لقرار رئيس المجلس رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.