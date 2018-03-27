البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في ثاني أيام انتخابات الرئاسية.. المؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 0.97% مسجلا 17270 نقطة.. ورأسمالها السوقي يستقر عند مستوى 969.8 مليار جنيه

ارتفاع مؤشرات البورصة مع بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات مصر 2018

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات الصباحية

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه بختام التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من حالة التفاؤل لدى المستثمرين بإجراء الاستحقاق الانتخابي واستقرار الأوضاع السياسية.وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% مسجلا مستوى 17215.91 نقطة.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنحو 0.14%، مسجلا 871.7 نقطة.وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% مسجلا مستوى 2237 نقطة.وواصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في منتصف التعاملات، وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 0.95% ليسجل 17267 نقطة، وسجل رأس المال السوقي نحو 970.127 مليار جنيه.كما ارتفع المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 1.38% ليسجل 2919.9 نقطة، وسجل المؤشر السبعيني "EGX 70" ارتفاعا بنسبة 0.11% ليسجل 871.9 نقطة، كما صعد المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.55% ليسجل 2240.7 نقطة.وربحت البورصة المصرية نحو 7.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 969.8 مليار جنيه.وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.97% مسجلا مستوى 17270 نقطة.فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنحو 0.10% مسجلا 869 نقطة.وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% مسجلا مستوى 2237 نقطة.