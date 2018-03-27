رئيس لجنة يخرج لسيدة مريضة لتدلي بصوتها فى بنى سويف..صور

وصلت سيارة إسعاف إلى مقر لجنة رقم 46 بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، تحمل مسنه وتدعى نادية عبد الله مبروك صاحبه الـ 75 عامًا، لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية اليوم.



وخرج المستشار رئيس اللجنة إلى السيدة خارج مقر اللجنة بعد إخباره أن أحد الناخبين حضر للإدلاء بصوته ولم يستطع دخول اللجنة لظروفه المرضية.



ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألفا و441 ناخبا وناخبة موزعين على 9 لجان عامة منها 3 لجان بمركز ومدينة بني سويف و6 لجان عامة بباقى المراكز الإدارية الست ، تضم 482 مقرًا انتخابيًا باجمالي 514 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.