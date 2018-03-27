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محافظات

رئيس لجنة يخرج لسيدة مريضة لتدلي بصوتها فى بنى سويف..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:12 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
محمد عبد الحليم
وصلت سيارة إسعاف إلى مقر لجنة رقم 46 بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، تحمل مسنه وتدعى نادية عبد الله مبروك صاحبه الـ 75 عامًا، لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية اليوم.

وخرج المستشار رئيس اللجنة إلى السيدة خارج مقر اللجنة بعد إخباره أن أحد الناخبين حضر للإدلاء بصوته ولم يستطع دخول اللجنة لظروفه المرضية.

ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألفا و441 ناخبا وناخبة موزعين على 9 لجان عامة منها 3 لجان بمركز ومدينة بني سويف و6 لجان عامة بباقى المراكز الإدارية الست ، تضم 482 مقرًا انتخابيًا باجمالي 514 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
رئيس لجنة يخرج لسيدة مريضة لتدلي بصوتها فى بنى سويف..صور
رئيس لجنة يخرج لسيدة مريضة لتدلي بصوتها فى بنى سويف..صور
رئيس لجنة يخرج لسيدة مريضة لتدلي بصوتها فى بنى سويف..صور

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