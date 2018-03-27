ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تشيد بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على الإدلاء بصوتهم

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:08 م
صدى البلد
أماني نوار
أشادت الهيئة الوطنية للصحافة بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات بمنح العاملين إجازات بالتناوب للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.

وأكدت الهيئة حرصها على التنسيق مع المؤسسات الصحفية وتقديمها كافة التسهيلات للتيسير على العاملين فيها، بما في ذلك توفير وسائل النقل الجماعي للراغبين، وناشدت بالحرص على المشاركة في الانتخابات اليوم وغدًا لمن لم تسمح ظروفهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، "الثلاثاء"، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو ضحية ممثل كوميدي في مباراة هولندا

تعرف على قائمة اللاعبين السوبر المشاركين مع مارادونا ضد الأهلى

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للشباب حول المشاركة في انتخابات الرئاسة

العمرة تعوق إلهام شاهين عن التصويت فى انتخابات رئاسة مصر

الوطنية للانتخابات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء الأكثر حضورا في التصويت.. فيديو

ابنة عمرو دياب تشعل «السوشيال ميديا» بصورها مع صديقتها الفرنسية

مسيرة حاشدة لمواطنى حلوان بأعلام مصر فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

يسرا تدلى بصوتها فى انتخابات مصر 2018

بث مباشر.. الأهلى يواجه وديًا الفجيرة الإماراتى

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

البدري يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الفجيرة اليوم

الوطنية للانتخابات: إلغاء ساعة الراحة للقضاة واستمرار التصويت على مدار اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

شاهد.. احتفالات بالإسكندرية دعما للرئيس السيسي

قوات التأمين تنقل سيدة تعاني من عجز بالقدمين لمقرها الانتخابي.. صور

فيديو

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة
محمود الشريف: إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل .. فيديو
رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط: السماح لحاملى البطاقات المنتهية بالتصويت.. فيديو
شاهد.. احتشاد الناخبين أمام اللجان في القاهرة
«الوطنية للانتخابات» توضح طريقة تعاملها مع الشائعات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟