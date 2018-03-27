الوطنية للصحافة تشيد بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على الإدلاء بصوتهم

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة بإقبال العاملين بالمؤسسات الصحفية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات بمنح العاملين إجازات بالتناوب للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.



وأكدت الهيئة حرصها على التنسيق مع المؤسسات الصحفية وتقديمها كافة التسهيلات للتيسير على العاملين فيها، بما في ذلك توفير وسائل النقل الجماعي للراغبين، وناشدت بالحرص على المشاركة في الانتخابات اليوم وغدًا لمن لم تسمح ظروفهم بالذهاب إلى اللجان الانتخابية.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، "الثلاثاء"، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.