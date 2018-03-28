رئيس جامعة بني سويف: صرف مكافأة للتميز العلمي والنشر الدولي للأبحاث

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن صرف مكافأة للنشر الدولى للأبحاث والتميز العلمى ، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بمجلس إدارة وحدة تطوير البحث العلمى، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد فرغلى مدير الوحدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة .





واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة المجلس بحصول الجامعة على المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز، مطالبًا الباحثين بالمحافظة على هذا المستوى مع الاستمرار في التقدم لتحقيق التوجه العام نحو الجامعة البحثية . موضحًا أن المكأفاة تصرف للباحثين أصحاب الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه ثلث الموازنة لخدمة البحث العلمي.





وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى دعم الباحثين وتشجيعهم ماديًا ومعنويًا لنشره ابحاثهم العلمية فى المجلات الدولية ، بهدف رفع تصنيف الجامعة لتحتل مركزا متميزا فى مصاف الجامعات الدولية والذى ينعكس بدورة على تقدم المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة.



