سعيد مسكر يطرح كليب جديدًا بعنوان ''جيني فاص''





ويدعو مسكر إلى المواجهة بدل الاختباء والكيد في الخفاء ، ولإظهار هذه الرسالة وتقريبها من الجمهور بصريا وجماليا استعان مسكر بلوحات راقصة رافقته فيها لأول مرة مجموعة من الراقصات، كما تميز الفيديو كليب بمشاركة ابنه ''سبيل مسكر'' للمرة الثانية على التوالي بعد فيديو كليب '' أنا معاك ''، أما من ناحية الكلمات جاءت ''جيني فاص'' بسيطة بمفرداتها الدارجة ليسهل على المستمعين حفظها وترديدها، مع الحفاظ على الإيقاعات و الشكل الموسيقي الذي ألفه الجمهور من ''مسكر'' والذي نجح في تقديمه طيلة هذه سنوات مع لمسة خاصة، والاستعانة بإيقاعات راقصة ومتجددة.

بعد نجاح أغنية "أنا معاك" أصدر الفنان سعيد مسكر عملا فنيا تحت عنوان "جيني فاص" وتجمعه بالموزع حميد الداوسي، وقد أبدع الفنان مسكر في تلحين اغنيته، ليؤكد أنه فنان شامل، و كلمات الأغنية من شعر ناصر يونس، وقد حققت نجاحا كبيرا منذ اللحظة الاولى لإطلاقها عبر الإذاعات العربية.اختار سعيد مسكر، لإخراج كليب ''جيني فاص'' المخرج الشاب يونس الراقي، معتمدا على أحدث التقنيات والمعدات ذات الجودة العالية، حتى يكون العمل مناسبا لتطلعات الجمهور المتعطش لإعمال الفنان ''مسكر'' الفنية التي يقدمها دائما، وهو بالفعل ما نجح في إثباته من خلال عمله الجديد.وتتناول الأغنية موضوعا اجتماعيا مهما مرتبطا بالعلاقات الإنسانية وخاصة الصداقة، والغدر والخيانة التي يمكن أن تشوب هذه العلاقة.