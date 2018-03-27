وكالة تمويل الصادرات البريطانية تؤكد أهمية سوق دول التعاون الخليجي

أعلنت هيئة التجارة الخارجية البريطانية تأسيس فريق متخصص لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدة أهمية السوق الخليجي للمنتجات البريطانية.



وأوضحت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح أولى المناطق العالمية التي تخصص لها الهيئة فريقا إقليميا تابعا لوكالة تمويل الصادرات البريطانية يزاول مهامه بشكل ميداني في المنطقة ذاتها.



وتأتي هذه الخطوة استجابة لتنامي التجارة البريطانية - الخليجية بعد قيام وكالة تمويل الصادرات البريطانية ، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإقراض بهدف التصدير ، بتوفير مبالغ تقارب ملياري جنيه استرليني لمشاريع استيراد المنتجات البريطانية من أبريل 2016 إلى مارس 2017، وهو أكبر مبلغ تقدمه الوكالة لدعم الصادرات إلى منطقة واحدة خلال عام واحد.



وفي سياق تعليقه على تعيين الوكالة فريق متخصص بدول مجلس التعاون ، قال ألاستير لونج المدير الإقليمي للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط "إن إقدام وكالة تمويل الصادرات البريطانية على تأسيس حضور إقليمي يعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لترسيخ العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وهو ما يمثل تكاملا لافتا بين ما تقدمه المملكة المتحدة من منتجات وخدمات عالمية الطراز من جهة ، والخطط المستقبلية لدول الخليج من جهة أخرى ، فضلا عن كونه جزءا هاما من سعينا لتحقيق طموحنا بلعب دور محوري في تنمية المنطقة".