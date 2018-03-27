المصريين الأحرار بالإسماعيلية يذيع الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين.. صور

تفقد اللواء عادل عطا أمين حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة الإسماعيلية عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة منها لجان مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بالبحري، ومدرسة النصر الإعدادية للبنات، ومدرسة الشهداء الجديدة للتعليم الأساسي، ومدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الثانوية الصناعية العسكرية.



ويقوم أعضاء الحزب بالمحافظة بتفعيل حملة " اعرف لجنتك" لمساعدة المواطنين على التعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بهم وأرقامهم فى كشوف الناخبين، ومساعدة ذوي الإعاقة.



كما وفر الحزب سيارات لمساعدة المواطنين في التنقل إلى اللجان الانتخابية وسيارات أخرى تبث أغاني وطنية لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.