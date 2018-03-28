انطلاق فعاليات مؤتمر «الابتكار والإبداع لطلاب البكالوريوس» ببني سويف.. أبريل المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر الطلاب الثالث لقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف بعنوان " الابتكار والإبداع لطلاب البكالوريوس والليسانس بالجامعات المصرية والعربية والإفريقية والذى يعقد فى الفترة ما بين 1 و2 أبريل المقبل.





وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ان المؤتمر يهدف الى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية لما لها من أهمية لغة فى تقدم الشعوب وبناء الحضارات ، مشيرًا الى ان محاور المؤتمر فى القطاع العلمى سوف تكون حول موضوعات الطاقة والمياه والبيئة وعلاج الأمراض والاتجاهات الحديثة فى الهندسة والزراعة وعلوم الأرض وتكنولوجيا النانو تكنولوجى والبايو تكنولوجى والحاسبات والمعلومات والالكترونيات والاتصالات.



