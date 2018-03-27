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محافظات

استمرار أعمال التصويت بجميع لجان الشرقية وإلغاء فترة الراحة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:03 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
محمد الطحاوي
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، مواصلة العمل والتصويت فى جميع اللجان الإنتخابية، فى فترة الراحة والتي كانت مقررة من الساعة 3 وحتى الرابعة عصرا.

كما أكدت غرفة العمليات بمحافظة الشرقية، أنه تم التواصل مع جميع اللجان لتعريفهم بإلغاء فترة الراحة ومواصلة التصويت.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءً من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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