شاهد .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسبانية والمحتجين على اعتقال زعيم كاتالونيا

نظم مئات النشطاء المؤيدون لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا مظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، احتجاجا على اعتقال الرئيس السابق للإقليم كارليس بوجديمون، حيث أغلق المعارضون الطرق الرئيسية السريعة للتعبير عن غضبهم.



وبحسب موقع "فرانس انفو" الفرنسي، فإن الشرطة الاسبانية حاصرت المتظاهرين الذين تجمعوا في الطريق السريع "إيه بي 7" قرب الحدود الفرنسية وقامت بتفريق المحتجين والقبض على الكثيرين منهم.



واحتل المتظاهرون أيضا الطريق الرابط بين كاتالونيا وساحل جنوب شرق إسبانيا في حين تم إغلاق المنفذين الرئيسيين إلى برشلونة من الشمال والجنوب، وذلك تلبية لدعوة بعض الجماعات الانفصالية التي انطلقت أمس.



وكان بوجديمون تم إيقافه يوم الأحد الماضي في برلين بعد عبوره الحدود إلى ألمانيا من الدنمارك بموجب مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن إسبانيا، بعدما قضى زعيم كتالونيا عدة شهور فارا من العدالة ومن المقرر أن يتم التحقيق معه وتسليمه إلى برشلونة في أقرب وقت.