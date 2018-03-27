مسنة على كرسي متحرك تدلي بصوتها في الدقهلية وتهتف "تحيا مصر".. صور

حرصت فاطمة محمد الحديدى والتى تبلغ من العمر 96 عاما ورغم استخدامها كرسى متحرك على الحضور إلى اللجنة الانتخابية رقم 2 بالمعهد الدينى الأزهرى بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوتها حيث استقبلها أفراد الجيش بالترحاب.



وعقب وصولها اللجنة هتفت تحيا مصر، قائلة: "جاية عشان انتخب السيسى يارب بارك لينا فيه واحفظه.. انا شفته فى المنام مرتين وعايزه أشوفه وأقابله"، داعية الجميع لانتخاب الرئيس السيسي والخروج بكثافة.



يذكر أن عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و95 ألف ناخب و720 فيما يبلغ عدد القضاة المشرفين 1150 أساسي واحتياطٍ موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقرا ومركزا انتخابيا و23 لجنة عامة.