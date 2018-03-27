لفتة إنسانية من محافظ أسيوط لسيدة مسنة أمام إحدى لجان منفلوط

واصل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط جولته فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، بتفقد لجان قرية العزية التابعة لمركز منفلوط والتى شهدت إقبالا كبيرا من الشباب والنساء منذ الصباح الباكر وسط احتفالات الشباب بالعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر.



وفى لفتة إنسانية اصطحب محافظ أسيوط، سيدة مسنة من أمام لجنة مدرسة العزية بمركز منفلوط إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لها على وعيها الوطنى وحرصها على حقوقها السياسية والوطنية متحملة مشقة الذهاب الى اللجنة بسبب ظروفها الصحية التي لم تحول دون ذهابها الى اللجنة والإدلاء بصوتها فى سعادة بالغة.



وحث المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واستكمال الاستحقاق الدستورى الذى تشهده مصر بجميع محافظاتها، مشيرا إلى التعاون التام بين القوات المسلحة والشرطة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتوفير سبل الراحة للناخبين وتوفير الكراسى المتحركة والمظلات بجميع اللجان الانتخابية.



يذكر أن اللجنة العامة لمركز شرطة منفلوط بها 55 مركزا انتخابيا بعدد لجان 65 لجنة فرعية ويبلغ عدد الناخبين بها 304 آلاف و578 ناخب.



ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 497 مركز انتخابي يمثلون 599 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى ندب 4193 من موظفي المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظة لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان.







