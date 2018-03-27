«قهوجي السعادة» يرسم بالألوان على وجوه الأطفال أمام اللجان بحدائق القبة

قرر قهوجي استغلال العرس الانتخابي للبحث عن مصدر رزق له فاختار مهنة رسم الأعلام بالألوان ليجذب بها الأطفال والكبار المشاركين في الانتخابات أمام اللجان.



وأمام مدرسة السادات الابتدائية في حدائق القبة، توقف أحمد سيد "قهوجي" وامسك بالريشة والألوان في استقبال الناخبين ليرسم على وجوههم علم مصر وتجمع حوله العشرات من الناخبين والأطفال الذين حرصوا على تلوين وجوههم والتقاط الصور التذكارية في جو مليء بالبهجة والسعادة.