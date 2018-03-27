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محافظات

ناخب يحمل والدته للإدلاء بصوتها فى الانتخابات بشبين القناطر

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:12 م
مواطن يحمل والدته
مواطن يحمل والدته للإدلاء بصوتها
إبراهيم الهوارى
حمل ناخب، والدته للإدلاء بصوتها في لجنة انتخابية بشبين القناطر.

وكانت لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين خلال الساعات الأولى من فتح اللجان حيث توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت اللجان الانتخابية قيام قوات تأمين القوات المسلحة والشرطة بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم وتوصيلهم من وإلى اللجان والمقرات الانتخابية.

كما ترأس اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بالمحافظة بديوان عام المحافظة والتي تضم ممثلين الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى.

وأكد عشماوى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلي أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضا.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

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