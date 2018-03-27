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أخبار العالم

الخارجية العراقية تطالب القنصليات والبعثات بوقف إجراءات الترحيل القسري للمواطنين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:02 م
المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية العراقية
أ ش أ
وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القنصليات والبعثات العراقية خارج البلاد بالتحرك بشأن الانتهاكات ضد عراقيي المهجر ووقف اجراءات الترحيل القسري.

وقالت الخارجية - في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن بعض المنظمات تقدم أوراق غير حقيقية الى الجهات الأمنية ببعض الدول ، خاصة الأوروبية ، توحي بأن العراقيين المقيمين في تلك الدول يطلبون العودة الى العراق رغم أن الحقيقة عكس ذلك.
وطالب الخارجية البعثات والقنصليات بعدم التعامل مع تلك المنظمات، والتعامل بشكل مباشر مع المواطن العراقي وعدم استخراج جواز سفر إلا بحضور الشخص نفسه والتأكد من رغبته في العودة الى العراق.

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