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اقتصاد

الأردن يشتري 50 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:05 م
صدى البلد
رويترز
قال تجار أوربيون إن الأردن اشتري 50 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة سعى فيها لشراء ما يصل إلى 100 ألف طن وأغلقت اليوم الثلاثاء.

وتم الشراء بسعر 222.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن في النصف الثاني من أغسطس آب.

وأضاف التجار أن البائع هو شركة سي.إتش.إس للتجارة.

وشاركت سي.إتش.إس وأميروبا في المناقصة، وقدمت أميروبا عرضا بسعر 230.80 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

واجه الأردن صعوبات في الشراء خلال سلسلة مناقصات قمح في الشهور الماضية، إذ يقول التجار إن الضبابية التي تكتنف الشروط الجديدة للسداد ومراقبة الجودة قلصت مشاركة شركات تصدير الحبوب الكبيرة.

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