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أخبار العالم

قوات موالية للحكومة السورية تحتشد حول مدينة دوما بالغوطة الشرقية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:04 م
صدى البلد
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب اليوم الثلاثاء إن قوات موالية للحكومة تحتشد حول مدينة دوما بالغوطة الشرقية منذ أمس الاثنين.

ودوما التي تسيطر عليها جماعة جيش الإسلام المسلحة هي آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية. ولم تسفر محادثات بين الفصيل وروسيا حليفة الحكومة السورية بشأن الانسحاب عن نتائج بعد.

وقالت الأمم المتحدة إنها قلقة للغاية على ما بين 70 ألف و78 ألف شخص يعتقد أنهم محاصرون بالداخل.

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