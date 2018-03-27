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حوادث

مصدر بـ"الوطنية للانتخابات": غلق بعض اللجان وقت ساعة الراحة لعدم إبلاغ جميع القضاة بالقرار

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:11 م
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
عمرو المصري و عبد الرحمن العوني
علق مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات، علي غلق بعض القضاة للجان في وقت ساعة الراحة علي الرغم من الغائها، بأن هناك عددا من رؤساء اللجان لم يتم ابلاغهم بالقرار نظرا لضيق الوقت بين اصدار القرار وساعة الراحة مضيفا أنه يتم ابلاغ رؤساء اللجان بالقرار هاتفيا، ونظرا للعدد الكبير لم يتم ابلاغهم جميعا.

وكان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها، أكد أن الغاء ساعة الراحة التي كانت الهيئة قد قررتها للقضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية، جاء بعد تلقي غرفه عمليات الهيئة شكاوى من الموظفين على مستوى الجمهورية بتزامن ساعة خروجهم من عملهم مع ساعة الراحة وعدم تمكنهم من الادلاء بأصواتهم.

وأضاف الشريف، أن الهيئة قررت استمرار استقبال الناخبين باللجان خلال هذه الساعه للادلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الهيئه إذ تتقدم بالشكر القضاة والذين أبلوا بلاء حسنا وابدوا استعدادهم لاستمرار العمل باللجان رغم انه الوقت المخصص لراحتهم.

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