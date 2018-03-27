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برلمان

المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:46 م
عروسان يدلايان بأصوتهم
عروسان يدلايان بأصوتهم فى الانتخابات
فريدة على - أمينة الدسوقى
رصدت أمانة حزب "المصريين الأحرار" بأسيوط، دخول عروسين بفستان وبدلة الزفاف إلي لجنة الاقتراع الانتخابي بـ" الإدارة الصحية" بمدينة صدفا للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في إطار رصد المصريين الأحرار، للمسار العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية للدفاع عن الدولة المصرية ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الدولة.

وأعربت أمانة أسيوط عن سعادتها بإيجابية مواطني محافظة أسيوط في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.
المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور
المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور
المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور
المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور

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