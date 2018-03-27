المصريين الأحرار بأسيوط: الزفاف لم يمنع عروسين من المشاركة بالانتخابات.. صور

رصدت أمانة حزب "المصريين الأحرار" بأسيوط، دخول عروسين بفستان وبدلة الزفاف إلي لجنة الاقتراع الانتخابي بـ" الإدارة الصحية" بمدينة صدفا للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية.



جاء ذلك في إطار رصد المصريين الأحرار، للمسار العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية للدفاع عن الدولة المصرية ومواجهة المخططات التي تحاك ضد الدولة.



وأعربت أمانة أسيوط عن سعادتها بإيجابية مواطني محافظة أسيوط في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.