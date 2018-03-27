«دعم مصر» يشكل مجموعات شبابية لتوزيع الحلوى والعصائر بلجان المحلة.. صور

شهدت لجنة مدرسة الشهيد خالد دبور التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الوقوف بطوابير امام لجان المدرسة سعيا فى المشاركة فى سباق الإنتخابات الرئاسية طوال أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.



أكد أحمد أشرف البغل منسق ائتلاف دعم مصر بالمحلة أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية كانتخابات رئاسية تعد عرس ديمقراطي وعمل وطني مشرف لافتا بقوله "لازم كلنا نتحد وننزل ندي أصواتنا لمواصلة المشوار والحفاظ على الهوية المصرية واستكمال مسيرة الإنجازات ومواجهه الإرهابيين وردع أى مخططات تهدد أمن واستقرار الشعب المصري".



وتابع قائلا "تحيا مصر بسواعد أبنائها من الشرفاء ونزولنا للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية هو حق دستوري للوقوف بجانب الدولة ومواصلة مشوار بناء مؤسساتها والحفاظ على هويتها".



وأشار "البغل " أن أصطحب أفراد عائلته من أشقائه وزوجته ليشاركوا عائلات المدينة العمالية الإدلاء بأصواتهم بلجان الإنتخابية حفاظا على تأمين مستقبل مصر وقول كلمة الحق وبناء مؤسسات الدولة والحفاظ على مكان مصر رائدة بين دول العالم.

