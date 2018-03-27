شيخ واحة الجارة: الاهالى صوتوا بنسبة 100%

أكد الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ واحة الجارة بأن أهالي جارة أم الصغير قاموا بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 % بكل الفئات من شباب وامرأة وكل من له حق التصويت وذلك اعتراف بالجميل من أهالي الواحة تجاه وطنهم وتجاه الرئيس السيسى الذى وقف بجانب الأهالي .



واضاف على حرص جميع أهالي الجارة على قطع مسافة 300 كيلو حتى لجنتهم الانتخابية بسيوة بعدما لمسوا خلال هذه الفترة التطور والتنمية في الطرق والعملية التعليمية والرعاية الصحية والزراعة والاهتمام باهالى الواحة وهذا لم يحدث من باقي الانظمة الماضية متمنيا بأن يستجيب الجميع لنداء الوطن.

