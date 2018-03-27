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برلمان

"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:38 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أحمد أيمن
أصدر ائتلاف حب الوطن، بيانًا اليوم الثلاثاء أوضح فيه أن الائتلاف نجح منذ الصباح الباكر في حشد عدد ضخم من المواطنين من خلال أعضائه المنتشرين في كل مكان على أرض الوطن "نقابات عمالية واتحاد العمال بجانب الاتحادات العمالية المستقلة، المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرأة، نقابة الفلاحين، النقابات المهنية، بجانب القيادات الطبيعية في المدن والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية".

وقال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المتحدث الرسمي للائتلاف: "أننا وجدنا ملحمة وطنية في حب الوطن، أثناء متابعتنا في غرفة العمليات الخاصة بالائتلاف، من حيث الحرص الكبير من قبل المواطنين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، طمعا في مستقبل أفضل للوطن و إظهار الوطن أمام الخارج بما يليق به من خلال الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بما يشجع الاستثمار، ويحبط محاولات الإخوان في العودة للمشهد السياسى من جديد".

وأكد عقبي أن المواطنين احتشدوا وتفاعلوا مع أعضاء الائتلاف بهتافات مدوية "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. و لا لا لعودة الجماعة الإرهابية".
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور
"حب الوطن" يحشد المواطنين وسط هتافات "تحيا مصر ولا للإرهاب".. صور

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